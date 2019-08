Sanremo: buoni segnali da ‘Saldi di Gioia’, Confcommercio “Edizione con numeri importanti, ora speriamo di vedere negozi pieni anche fuori dai saldi”

C’è soddisfazione dopo l’edizione 2019 di ‘Saldi di Gioia’, evento ormai tradizionale nell’estate sanremese. Il weekend di sconti con la merce esposta all’esterno dei negozi pare sia piaciuta a turisti e residenti e anche la partecipazione dei negozianti è stata più significativa rispetto agli anni passati.

“È andata molto bene, specie il sabato, i dati confermano un buon riscontro - spiega Andrea Di Baldassare per Confcommercio Sanremo - si tratta di un’edizione dai numeri molto importanti anche grazie a una forte sinergia tra Confcommercio e amministrazione. Negli anni passati l’evento creato e ideato da Confcommercio veniva “usato” da alcuni commercianti senza però aderire all’associazione. Quest’anno, anche grazie al Comune, non è stato così e tutti sono passati da Confcommercio”.

Alcuni commercianti nelle passate edizioni partecipavano autonomamente senza far parte dell’organizzazione di Confcommercio. Situazione che, per ovvi motivi, andava a impoverire i dati finali della manifestazione. Quest’anno non è stato così.

“Ora sarebbe bello vedere i negozi pieni anche al di fuori dei saldi, ma ben venga ‘Saldi di Gioia’ se serve a fare economia e a far contenti i clienti” conclude Di Baldassare.