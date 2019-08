L'intervento dell'ambulanza in via San Francesco

Intervento della Croce Rossa questa mattina in via San Francesco per soccorrere un uomo caduto vicino al marciapiede dopo essere sceso dall'auto.

Dopo i primi soccorsi prestati dai presenti, l'uomo è stato affidato alle cure del personale della Croce Rossa che ne ha disposto il trasferimento all'ospedale “Borea” in codice 'giallo'. L'anziano ha riportato ferite alla testa e ha perso sangue.