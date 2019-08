Imperia: incidente in via Don Abbo. Tre auto coinvolte, un ferito e traffico in tilt in centro (Foto)

Traffico in tilt per diversi minuti in centro a Imperia a causa di un incidente avvenuto intorno alle 12 in via Don Abbo.

Stando a una prima ricostruzione sembra che un'auto con targa francese stesse uscendo da un posteggio quando un'altra vettura l'ha colpita violentemente sulla fiancata sinistra. Coinvolta anche una terza auto posteggiata vicino. Ad avere la peggio è stato il guidatore dell'auto che ha tamponato la vettura francese. Il 21enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e un ambulanza della Croce d'Oro. Il traffico è rimasto chiuso per diversi minuti lungo via Don Abbo, circostanza che ha provocato diversi rallentamenti in tutto il centro di Imperia.