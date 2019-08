E’ affondata al largo di Bordighera una piccola imbarcazione da diporto affittata da tre giovani a Sanremo, tratti in salvo dalla Guardia Costiera. Le cause sono ancora in via di accertamento, nel frattempo i giovani sono stati trasportati in ospedale per alcuni accertamenti, ma nessuno di loro ha riportato gravi ferite.

Aggiornamento delle 20.38

L'imbarcazione è stata recuperata dal titolare della società di noleggio e trasportata al porto di Sanremo.