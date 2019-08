Per una perfetta rimise en forme, a Sanremobio la Tisanoreica di Gianluca Mech

“Firmato il protocollo d’intesa tra SanremoBio e la Gianluca Mech SPA”. Ad annunciarlo è Sergio Spina, ideatore di SanremoBio, che aggiunge: “grazie a questo accordo siamo in grado di distribuire tutti i prodotti Tisanoreica e Decottopia ma soprattutto siamo in grado di offrire ai nostri clienti un servizio professionale e di consultazione rapida e gratuita con il Centro Nazionale di Tisanoreica dove specialisti del benessere e dell’alimentazione sono a disposizione per coloro che intendono affrontare un percorso di “RIMISE EN FORME”.

DIETA TISANOREICA2®: SEMPLICE DA INIZIARE E DA FARE!

Tisanoreica® è un protocollo per la riduzione ponderale del peso che si basa sull'attivazione di una via metabolica definita chetosi.

La Dieta Tisanoreica si differenzia dalla classica dieta chetogenica in quanto mitiga gli effetti della chetosi mediante l'utilizzo delle piante (si definisce infatti dieta fito-chetogenica).

I prodotti che costituiscono il Protocollo della Dieta Tisanoreica sono vere e proprie specialità alimentari, studiate per rispondere ai requisiti di efficacia nella perdita del peso nel pieno rispetto di una corretta alimentazione. Si tratta di pietanze dal gusto gradevolissimo, ottimo valore aggiunto per chi desidera dimagrire assaporando cibo sano ma anche buono senza alcun senso di frustrazione durante e dopo la dieta.

DURATA DEL PROTOCOLLO

La durata del protocollo Tisanoreica2® varia da un minimo di 15 giorni (relativo al protocollo base) fino ad un massimo di 45 giorni (relativo al protocollo urto).

La scelta della durata del protocollo dipende dalle esigenze del cliente e da quanto peso si necessita di perdere.

Le Fasi della dieta sono 4, si inizia depurandosi con i prodotti Decottopia per poi passare alla fase di dieta Intensiva e Stabilizzazione. A seconda di quanti chili si vogliono perdere si possono intraprendere i protocolli da 15 giorni, 30 giorni o 45 giorni per una perfetta rimise en forme!

ATTIVATORE TISANOREICA: Il segreto del successo di Tisanoreica2®

I Preparati Tisanoreica si distinguono perché hanno un cuore naturale: l’attivatore Tisanoreica®. Anni di sperimentazione in tutto il mondo hanno portato alla selezione di ben 10 piante tradotte in fitoestratti idrosolubili, perfettamente amalgamabili ai preparati senza alterarne il gusto. Questi fitoestratti, la cui ricetta è protetta da brevetto internazionale, migliorano la biodisponibilità dell’alimento Tisanoreica. Inoltre aiutano a riequilibrare le funzioni naturali del corpo nella fase del dimagrimento, fungendo da perfetto trait d’union tra i preparati e gli estratti.

PER SAPERNE DI PIÙ

CONSULENZA A SANREMOBIO IL 28 DI AGOSTO

Un’esperto in Tisanoreica il 28 di agosto sarà a Sanremobio per incontrare i clienti interessati ad intraprendere un percorso alimentare per il benessere e la salute. La Tisanoreutica è più di una dieta: è un protocollo alimentare per la depurazione dell’organismo e per la piena “rimise en forme”.

L’evento è a pagamento al prezzo promozionale di Euro 30,00 e l’esperto dedicherà a ciascun cliente una consulenza individuale e calibrata sulle esigenze della persona.

Per ottenere la consulenza è necessario fissare un appuntamento contattando SanremoBio al telefono: 0184841073