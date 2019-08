Bajardo: solennità dell’Assunta e concerto classico, il Santuario di Berzi è riaperto

Bajardo in questi giorno ha festeggiato la rinascita del suo Santuario. L'antica strada, una mulattiera, che dal mare valica le Alpi Liguri, trovava qui come prima stazione un santuario dedicato alla Vergine, costruito forse da Benedettini Spagnoli nel 1380. Dopo un miracolo confermato dal 1758 la chiesetta con un polittico del Quattrocento era ristrutturata successivamente 1770 fino 1819 come chiesa grande.

Dopo una chiusura del Santuario nel 2016 si ha cercato dei fondi per lavori di manutenzione indispensabili sul tetto. Sono stati previsti 17.000 Euro. Questa primavera il parroco don Ferruccio Bortolotto ha avviato i lavori. Rimaneva un “buco” di 5.000 euro.

I musicisti che da dieci anni presentano un Concerto Classico hanno consegnato la settimana scorsa euro 2807,86 Euro. In più in occasione di ferragosto i fedeli partecipando alla fiaccolata, la messa e la processione generosamente hanno fatto offerte di un totale di euro 1.040.

Sabato scorso poi con grande successo come contributo per il giorno del lutto si ha svolto la decima edizione del Concerto di Beneficenza. I musicisti Marco Bottini, Michael Davis, Christiane Stribel-Berge, Andreas Berge e Tobias Reiss hanno presentato un programma che toccava i cuori di tutti gli ascoltatori. I doni raccolti si ammontano a 772,79 Euro. Cosi tutte le opere nel Santuario sono pagate, la riproduzione del polittico suddetto con la rappresentazione della Madonna di Berzi puo essere messa e anche una terza edicola votiva del Sentiero del Rosario. In questa occasione è anche diventato visibile come sono necessari Santuari per singoli o comunità come luoghi di conforto, consiglio e preghiera in periodi con orientamento talvolta difficoltoso.

Si ringrazia l’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della Diocesi, il Comune di Bajardo con il suo sindaco Franco Laura e il parroco Don Ferruccio e tutti i volontari per il sostegno del progetto che fa vedere la forza della nostra entroterra di bellezza incomparabile.

Per 2019 è previsto un programma speciale per il giubileo della chiesa di alta valore anche artistico.