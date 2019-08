Sanremo: piazza San Bernardo, i ringraziamenti della nostra lettrice Paola Civardi all'operatore ecologico del quartiere

"Ieri, martedì 20 agosto, l'operatore ecologico ha provveduto a ripulire la solita immondizia lasciata accanto ai cassonetti del vetro mentre dovrebbero essere conferiti dall'altra parte della piazza dove abbiamo l'isola ecologica informatizzata dove qualsiasi persona civile può conferire a qualsiasi ora con l'apposita tessera la spazzatura differenziandola."

A dirlo è la nostra lettrice Paola Civardi ringraziandolo per il lavoro svolto con grande dedizione: "Ha chiamato i colleghi affinché effettuassero anche il lavaggio della suddetta zona che tutti i giorni è colma di rifiuti indifferenziati. Ringrazio il gentile operatore e mi scuso per la maleducazione dei miei concittadini e dei gentili turisti delle seconde case che non si attivano per richiedere la tessera e non si degnano di differenziare la loro spazzatura."