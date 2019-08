“In quattro sarà ancora più bello”, secondo figlio in arrivo per Fabio Fognini e Flavia Pennetta

Secondo figlio in arrivo per il tennista armese Fabio Fognini e per la moglie Flavia Pennetta. La coppia lo ha annunciato con un post sui social che non lascia molto spazio all'immaginazione: “In quattro sarà ancora più bello”. A fare da contorno c'è la foto di Flavia con il suo nuovo pancione.

I due tennisti azzurri si sono sposati l'11 giugno del 2016 a Ostuni, in Puglia. Nel 2017 la nascita del primogenito Federico, oggi l'annuncio del secondo 'fiocco' in casa Fognini-Pennetta.

E, sempre sui social, sono tantissimi i messaggi di congratulazioni arrivati alla coppia, ai quali si aggiungono anche quelli della redazione di SanremoNews.