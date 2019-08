Imperia: venerdì all'Auser ritornerà la 'Gran Tombolata', si potrà aiutare l'associazione con il 'Fondo accompagnamenti'

All'Auser Filo d'Argento di Imperia in salita Frati Minimi 3 prosegue l'operazione "Aperti per ferie". Dopo il successo della 'Gran tombolata' del 26 luglio scorso viene riproposta per venerdì 23 agosto alle ore 15.



"Un divertente e fresco pomeriggio, - spiegano dall'Auser - grazie al locale climatizzato, per passare in compagnia e nel contempo aiutare l'Associazione a rimpinguare il 'Fondo accompagnamenti' che sostiene il trasporto sociale che aiuta, nei necessari spostamenti, gli anziani fragili e soli. Non mancate, divertimento e solidarietà".