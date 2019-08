Sanremo: Moac, successo per lo spettacolo di body painting organizzato da Confartigianato

Un nuovo spettacolo organizzato dalla Confartigianato ha animato il Moac di Sanremo, la mostra mercato dell'artigianato in programma al Palafiori fino al 25 Agosto. Dopo il successo di sabato con la sfilata e l’elezione di Miss Confartigianato, ieri il pubblico ha assistito ad uno spettacolo di Body Painting curato da Marta Laveneziana.



La prima parte è stata dedicata alla preparazione della modella, con il corpo dipinto in diretta davanti ai visitatori del Moac. Subito dopo nella terrazza del Palafiori è andata in scena una breve performance teatrale. La modella, il cui corpo è stato dipinto ispirandosi ai materiali dell’artigianato: legno, ferro, tessuto e vetro, ha poi girato per il Palafiori posando in tantissime foto nei vari stands del Moac.

Oggi, presso lo stand della Confartigianato, il gruppo I Deplasticati presenterà invece le sue iniziative per l’ambiente e lancerà la 1° edizione del concorso “Cicca Trophy”. I visitatori del Moac potranno infatti portare i mozziconi di sigarette trovati a Sanremo. Sarà poi stilata una classifica di chi consegnerà il maggior peso di cicche. Previsti numerosi premi ai vincitori che saranno decretati Domenica sempre presso lo stand della Confartigianato.





Di seguito il calendario dei prossimi eventi/dimostrazioni della Confartigianato presso l’Area Eventi del Moac (con inizio alle ore 21)





Mercoledì 21 Agosto - Dimostrazione di riflessologia Podalica Olistica ® con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa.

Venerdì 23 Agosto - Dimostrazione di massaggio con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa





Presso lo stand della Confartigianato:





Mercoledì 21 Agosto, a partire dalle ore 17, si terrà una dimostrazione di realizzazione delle tipiche “raviore” di Montegrosso Pian Latte a cura dell’Agriturismo Cioi Longhi.

Giovedì 22 Agosto dalle ore 19:30 degustazione dei tradizionali canestrelli di Taggia preparati da “Sandro Canestrelli”.

Sabato 24 Agosto dalle ore 20 esposizione di prodotti di cosmetica di San PietroLab.

Domenica 25 Agosto chiusura della 1° edizione del concorso “Cicca Trophy” con il gruppo I Deplasticati. Alle ore 21:30 proclamazione dei vincitori e consegna dei premi.