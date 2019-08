Sanremo: nuovo verde pubblico al Sud Est al termine dell’emergenza ‘Pascoli’, Donzella “Sarà incrementato con altre essenze vegetali” (Video)

In mezzo al polverone per la vicenda ‘Pascoli’ il verde del Sud Est si è ritrovato, d’improvviso, involontario protagonista della vicenda. Questa mattina l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella ha risposto alle molte critiche arrivate per presunte eliminazioni degli alberi della zona. Ipotesi del tutto escluse dall’amministrazione che ha spiegato nel dettaglio come il progetto non preveda l’eliminazione di alberi per la sistemazione dei moduli ‘Pascoli’.

Ma la zona sarà interessata anche da progetti che seguiranno il periodo di emergenza. I moduli della ‘Pascoli’, infatti, non resteranno lì per sempre, anzi, si spera che possano fare il loro dovere solo per l’anno scolastico 2019/2020. Quando i prefabbricati non ci saranno più la zona del Sud Est dovrà essere risistemata e resa di nuovo un punto di riferimento per residenti, famiglie e turisti. Come? L’assessore Donzella, ai nostri microfoni, annuncia: “Non appena non ci sarà più la scuola verrà incrementato con delle nuove essenze vegetali”.