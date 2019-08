Sanremo: giovedì prossimo, Vittorio De Scalzi apre i festeggiamenti del Circolo Ricreativo Bussanese

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con i festeggiamenti del Circolo Ricreativo Bussanese in Piazza Chiappe.

"Giovedì 22 agosto - spiegano gli organizzatori -, alle ore 21.30, avrà luogo l’evento di apertura: 'dai New Trolls…al suonatore Jones' di e con Vittorio De Scalzi, una antologia di brani tratti dagli album 'Senza orario e senza bandiere' dei New Trolls e 'Non all’amore non al denaro né al cielo' di Fabrizio De André, tributo non solo alla scuola cantautorale genovese o alla collaborazione che tra la fine degli anni ’60 e l’inizio del nuovo decennio si instaurò tra Faber e Vittorio con scambi collaborativi negli album sopra citati, ma soprattutto alle due anime che da sempre appartengono a Vittorio: quella ribelle che lo ha portato a fondare i New Trolls e quella cantautorale che lo ha spinto a produrre il primo concept album della storia della musica italiana.

Vittorio De Scalzi sarà accompagnato da Lorenzo Ottonello (batteria), Roberto Tiranti (basso), Andrea Maddalone (chitarra), Edmondo Romano (fiati).

Ricordando che dalle 19.30 sarà attivo anche il servizio cucina, Vi aspettiamo numerosi per intraprendere insieme al 'suonatore Jones' un affascinante viaggio tra musica, emozioni e ricordi".