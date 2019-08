Sanremo: al Palafiori oggi Miss MOAC, sfilata di moda con le ragazze di Miss Inverno e sfida tra “Sardenaira” e “Pissalandrea”

Torna la moda oggi pomeriggio alle ore 18.00 al 51° MOAC, grazie al negozio MaST abbigliamento di Via Ruffini a Ventimiglia - in collaborazione con la CNA di Imperia - che vestirà le ragazze che hanno partecipato allo scorso concorso di Miss Inverno e che si disputeranno il titolo di Miss MOAC 2019.

Questa volta le modelle indosseranno, ovviamente, capi estivi e costumi e, già dalle 17.30, saranno a disposizione degli standisti del pubblico per una serie di shoots fotografici nei corridoi del MOAC. Alle 18.00, come già detto, sulla terrazza nell’Area Ristoro prenderà il via la sfilata di moda condotta da Luca Valentini e con la colonna sonora curata da Radio Intemelia.

Ilaria Salerno, Jessica Garrido, Arianna Vio, Elisa Garibbo e Angelica Levri, sfileranno con i capi che potranno essere ammirati dai visitatori del MOAC sulla terrazza affacciata su corso Garibaldi, dove si svolgono gli spettacoli di intrattenimento e dove si possono bere un drink e gustare uno spuntino per un momento di pausa e relax.

Miss MOAC 2019, oltre ad aggiudicarsi i premi messi in palio - buoni acquisto da utilizzare presso MaST abbigliamento di Ventimiglia - acquisirà il diritto ad essere la madrina nella cerimonia d’apertura della prossima edizione del MOAC 2020.

Continua intanto l’invasione del pubblico alla Mostra Mercato dell’Artigianato. Anche ieri, nonostante fosse lunedì, il MOAC è stato pienissimo dall’apertura fino a dopo la mezzanotte e gradissimo dai visitatori è stato lo Show di Body Painting con l’artista Marta Laveneziana, che ha creato vereopere d’arte sul corpo delle modelle, vestite solo di colori!

A farla da padrone, anche ieri, sono stati gli Artigiani del Gusto: il secondo piano, quello dedicato alicibi delle varie regioni d’Italia, è stato nuovamente preso d’assalto da grandi e piccini, accomunati dallavoglia di assaggiare le preziose specialità, salate e dolci, proposte da Abruzzo, Campania, Sardegna, Toscana, Umbria e, naturalmente, Liguria. Quest’ultima anche impegnata - grazie alla C.N.A. Imperia, all’Associazione Ristoranti della Tavolozza ed alle Edizioni ZEM - negli Show Cooking dedicati ai nostri prodotti, facenti parte della Dieta Mediterranea. Dopo il Pan e Pumata di domenica, oggi alle 19.00 sarà la volta del Brandacuiun e della sfida tra la Sardenaira sanremese e la Pissalandrea (o Piscialandrea o Pizza all’Andrea, che dir si voglia) della tradizione imperiese.

Fino a domenica prossima, la 51° edizione del MOAC vi aspetta ogni giorno - dalle 16.30 a mezzanotte e mezza con ingresso gratuito - per una visita ai numerosi ed interessanti stand, abbinati ai tanti eventi organizzati all’interno della fiera e rallegrata dagli spettacoli pomeridiani e serali, accompagnati da buon cibo della tradizione italiana.