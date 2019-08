Riva Ligire: questa sera, concerto di chitarre classiche con il M° Diego Campagna

L'assessore al turismo e manifestazioni di Riva Ligure Francesco Benza comunica che questa sera in Piazza Matteotti dalle ore 21.30 si terrà un concerto di chitarre classiche che vedrà la partecipazione di un maestro d’eccezione: Diego Campagna, concertista e docente di fama mondiale. Oltre al maestro Campagna sul palco di Piazza Matteotti suoneranno anche il maestro Roberto Orengo e 15 studenti del conservatorio nazionale di Pechino venuti in italia per una visita/studio da realizzare appositamente col maestro Campagna.