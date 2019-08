Imperia: le vie di Porto Maurizio si animano per la Notte Bianca, dalla Combricola del Blasco al ballo liscio "Divertimento e musica per tutti i gusti" (Foto e video)

Torna sabato 24 agosto uno degli eventi clou dell'estate imperiese: la Notte Bianca. Le vie di Porto Maurizio, da via Cascione alla Foce e limitrofe, si animano per una serata all'insegna della musica, del buon mangiare e del divertimento.

Super ospite la Combricola del Blasco che farà uno speciale concerto in piazza Mameli con tutti i componenti della band che si sono avvicendati negli anni affianco al cantante e frontman Kikko Sauda. Insieme a loro anche due musicisti ufficiali del gruppo di Vasco Rossi: Andrea Innesto, sassofonista conosciuto come 'Cucchia', e il chitarrista Andrea Braido.

Oggi la conferenza stampa di presentazione dell'evento con il presidente del Civ di Porto Maurizio, organizzatore della manifestazione, Riccardo Caratto accompagnato da Alessandra Pipitone e dagli assessori Simone Vassallo e Gianmarco Oneglio.

"Un'edizione importante anche perché quest'anno raggiungiamo quota tredici – ha detto Vassallo. Credo sia doveroso fare dei ringraziamenti al Civ di Porto Maurizio, al suo presidente Riccardo Caratto e a tutti gli esercenti e commercianti che si danno da fare per l’organizzazione di questo evento. Un appuntamento atteso dalla città, ma anche dai turisti essendo in piena stagione. La Notte Bianca è un misto tra divertimento e allegria che vuole portare tutto il rione di Porto Maurizio a essere vivo, non solo via Cascione, ma anche via XX Settembre, la Foce, piazza Ricci e tutte le altre. Un contenitore di idee e di lavoro quotidiano che viene fatto per poi arrivare a questa tredicesima edizione. È stata ingaggiata la Combricola del Blasco in occasione dei vent'anni e ci saranno tutti gli elementi storici del gruppo oltre a due musicisti della band ufficiale di Vasco Rossi.

Questo sarà l'evento clou, ma ci saranno anche tanti altri punti di animazione e ristoro - ha proseguito l'assessore. In piazza Ricci ci sarà uno spazio riservato al ballo liscio, novità di quest'anno. Credo ci sia una buona sinergia e ricordo che con impegno, volontà e passione il risultato si porta a termine più spesso rispetto ad avere a disposizione un forte contributo importante per la realizzazione. Serve credere in questa città".

"Torna la Notte Bianca sabato 24 agosto dalle 18.30. La visita alla cupola del duomo, spettacolo incredibile, non sarà singola ma dalle 20.30 in avanti ci saranno più gruppi di salita e la stessa cosa varrà per il rione Parasio – ha spiegato Caratto. Ci saranno poi tantissime band, non solo la Combricola del Blasco, con oltre dieci punti musicali in tutto il centro storico portorino compreso borgo Foce e via Strafforello, implementati rispetto agli anni precedenti".

La Notte Bianca inizierà intorno alle ore 18.30 per concludersi alle 3, con la cena a tema prevista per le 19. La zona coinvolta sarà totalmente chiusa al traffico veicolare e avrà punti di interesse per tutti i gusti.

Oltre dieci le band che si esibiranno live, mostre fotografiche, un'area dedicata al ballo liscio, una per la finale regionale di New Model Today e poi sport, spazio bimbi e anche storia e cultura. Saranno infatti incrementate le visite guidate al Parasio e alla cupola del duomo di San Maurizio con inizio alle 20.30 e intervalli di 30 minuti tra una salita e l'altra. A curarle rispettivamente il Circolo Parasio e il Comitato Sottotina.

Oltre al Comune di Imperia, che ha fornito un contributo economico in sostegno della manifestazione, la Notte Bianca ha anche la compartecipazione di Promo Riviere di Liguria e il patrocinio di Regione.

