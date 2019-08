Andora: grande successo di pubblico ieri sera per il concerto al Palazzo Tagliaferro dell'artista “Mister Pipoli”. Il cantante pugliese incanta tutti!

Ieri sera nella fantastica location dei giardini di Palazzo Tagliaferro ad Andora il concerto Rock di “Mister Pipoli” ha riscosso grande successo, incantando i presenti. Le movenze e la fantastica voce baritonale dell'artista hanno ricordato a molti il grande Rino Gaetano. Al concerto era presente un produttore di Milano, esperto in tecnica vocale e del suono, che dopo aver ascoltato le canzoni “Oro e Fuliggine”, “Stavo bene, stavo male”, e “Vento e Sole” ha definito la timbrica vocale del cantante, paragonabile a quella di David Bowie. Per altri le sue sonorità hanno spaziato da Piero Pelù a Luciano Ligabue. Il suo look ha inoltre ricordato il cantante Prince. L'artista di Monopoli, sul palco é stato accompagnato da grandi maestri del suono e forti presenze sceniche del nostro territorio, come il maestro Ramon Rossi della scuola Dimensione Musica di Sanremo alla batteria, Riccardo Sasso alle tastiere, Fabrizio Barbera alla chitarra e Nirav Roberto Tonello al basso. Nel corso della serata “Mister Pipoli” ha presentato il suo tormentone "Adrenalina Pura” scritto dall'autore musicista e compositore Claudio Aniasi di Casalnoceto Voghera che in passato ha scritto per Drupi ed ha anche realizzato le musiche della sigla Babilonia del Processo del lunedì su RAI 1 con Massimo Biscardi. Oltre ad aver presentato i suoi inediti tratti dall'album “Adrenalina Pura” e “Nuova identità” l'artista pugliese ha fatto omaggio con tre brani cover ai CCP versione Gianna Nannini “Amandoti” ed i Litfiba con i brani “Il mio corpo che cambia” e “Istambul”. Va ricordato che Pipoli ha stretto amicizia e collaborazione con il musicista americano Mike Thompson molto versatile, noto per aver suonato con molti artisti famosi tra cui Joe Cocker, Phil Collins e Rod Stewart, che attratto dalle sue capacità vocali e dal personaggio, ha subito scritto un brano che presenterà nel suo prossimo album che sarà pubblicato nella stagione estiva del 2020. "Mister Pipoli" é in gara a Casa Sanremo tra i finalisti con il brano “Mai Paura Mai”, scritto dall'autore Claudio Aniasi che collabora da anni con l'artista pugliese di cui è amico e fan. Nelle prossime stagioni, autunno-inverno, Pipoli sarà affiancato nei suoi viaggi a New York dal giovane attore John Johnny dell'Agenzia Top Model di Londra, attore, musicista e videomaker, per le riprese del nuovo videoclip musicale “Rinnoviamoci”. In Italia saranno invece girate le riprese del videoclip dell'inedito “Mai Paura Mai”. Mister Pipoli per la serata di Andora ringrazia l'Assessore Patrizia Lanfredi e il Consigliere Ilario Simonetta del Comune di Andora e tutto il numeroso Popolo di Pipoli presente.