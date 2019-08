Ventimiglia: avvistata famiglia di cinghiali in via Tenda e sulle sponde del Roja

Oggi pomeriggio una famigliola di cinghiali è stata avvistata in via Tenda, nei pressi delle sponde del Roja, a Ventimiglia. Il gruppo di mammiferi ungulati, un adulto ed alcuni piccoli, si è avvicinato dapprima alle zone un tempo occupate dai migranti, per poi scappare in prossimità delle case della zona. Infatti il gruppo di animali dopo breve si è allontanato dalla zona erbosa facendo perdere le proprie tracce il tutto sotto gli occhi di parecchi curiosi che hanno assistito alla scena.