Sanremo: malore durante una passeggiata in spiaggia, muore 70enne

Una donna è deceduta stamani mentre stava camminando sul bagnasciuga in uno stabilimento di zona Tre Ponti a Sanremo. Si tratterebbe di una donna di 70 anni circa. L'allarme è scattato intorno alle 12.45, quando è stato richiesto in loco l'intervento dei soccorsi e della Guardia Costiera. L'anziana si è accasciata a terra per un malore mente passeggiava. Nonostante i tentativi di rianimarla per la donna non c'è stato niente da fare.