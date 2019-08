Pigna: donna cade su un sentiero sopra Buggio, si alza in volo l'elicottero per il recupero

Mobilitazione di soccorsi a Buggio, frazione di Pigna dove una donna è caduta su un sentiero rimanendo ferita. L'allarme è scattato intorno alle 11.45. Sul posto si stanno recando le squadre del personale sanitario, il soccorso alpino ed i vigili del fuoco.



La donna è già stata localizzata dai soccorritori e sembra che abbia riportato una ferita ad un braccio. Siccome il luogo dell'accaduto è in una zona piuttosto impervia si è già alzato in volo l'elicottero dei Vigili del Fuoco per il recupero dell'escursionista.