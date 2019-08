Ventimiglia: dopo le polemiche arrivano tre nuove magnolie per i giardini Tommaso Reggio

Questa mattina il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino ha partecipato alla piantumazione di tre magnolie nei giardini pubblici Tommaso Reggio. Un gesto simbolico dopo le numerose polemiche dei mesi scorsi, pre elezione, quando si parlò del parco per via dell'abbattimento di numerosi pini marittimi, per questioni di sicurezza.



La piantumazione odierna è avvenuta grazie alla forte volontà dell'assessore Mabel Riolfo e dell'amministrazione comunale ma soprattutto con il contributo della Asd non solo sport di Daniela Moro. La piccola cerimonia è avvenuta alla presenza oltre che dei rappresentanti delle istituzioni, anche dei tanti bimbi della scuola estiva.



“Gli alberi non sono solo necessari e utili per l’apporto fondamentale di ossigeno per la nostra esistenza in vita, una parte essenziale della catena alimentare, utili per combattere il riscaldamento climatico e a contribuire alla pulizia dell’aria, ma nei nostri giardini sono oggi anche necessari a riparare dal sole i bambini che giocano e chi li frequenta - aveva sottolineato l'assessore Riolfo - Un giorno di festa, piantare gli alberi alla presenza dei bambini non è solo educativo ma trasmette alla nuova generazione un segnale importate di vita”.