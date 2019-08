Sei appassionato di sport e montagna? Ecco l'offerta di lavoro adatta a te, a tempo indeterminato

Unire la ricerca di un lavoro alla passione per lo sport e la montagna: a Imperia si può. Il CMP Store Imperia, uno fra i negozi sportivi più noti della città è alla ricerca di personale da inserire nel suo punto vendita di Oneglia.

L'offerta di lavoro, con contratto a tempo indeterminato, è rivolta a ragazzi e ragazze che amino il mondo sportivo e il contatto con le persone e la clientela.

Ecco l'occasione giusta per combinare passioni ed esigenze tramite l'inserimento in azienda come addetto alle vendite part time o full time.

Come candidarsi? Inviando cv accompagnato da una lettera motivazionale alla mail alewind@me.com entro il 07 settembre 2019. alewind@me.com