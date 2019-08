Sanremo: al MOAC esordio per "PanBagnau DeChi", Confesercenti "Ora pensiamo alla nascita del club"

Un ottimo esordio per il nuovo progetto "PanBagnau DeChi" lanciato dalla Confesercenti di Imperia in collaborazione con la Confraternita di Bordighera. Il grande esordio domenica sera nello spazio eventi del Moac di Sanremo, ospiti della CNA, una location adatta per presentare in anteprima un prodotto artigianale di grande qualità .



Prima uscita con un entusiasmante e prelibato show cooking curato con passione da Franz Verrando e Francesca Savona, membri della Confraternita di Pan Bagnau, che con precisione hanno preparato il popolare panino di origine provenzale, diffuso in molti Borghi dell’entroterra, con alla fine una degustazione, molto apprezzata dai presenti. Il sodalizio tra Confesercenti e la Confraternita, è stato creato per rilanciare e valorizzare un piatto popolare, consumato dai pescatori e dai contadini come pranzo durante il lavoro.Un panino che si distingue per l’esplosione di odori, per la ricchezza dei prodotti. Un piatto tipico della dieta mediterranea, con un pane rotondo strofinato esclusivamente con aglio di Vessalico, arricchito con ingredienti esclusivamente locali delle nostre terre, verdure coltivate con fatica dai nostri contadini, sardine dei nostri pescatori. Olio d’oliva extravergine, basilico, pomodori cuore di bue, cipolla rossa, olive taggiasche , peperoni, acciughe salate e tonno.



"Abbiamo creato - aggiunge Confesercenti- un nuovo prodotto De.Co, costruito un nuovo brand, preparato dalle mani del grafico Diego Lupano. Ora nascerà il 'Club del PanBagnau DeChi' by Confesercenti a cui potranno aderire tutti gli operatori commerciali che vorranno aggiungere questo piatto tipico ai loro menù. I locali aderenti al Club riceveranno un kit di promo-commercializzazione, con logo da esporre nella propria vetrina, disciplinare da rispettare con i prodotti da utilizzare, un quaderno con le modalità di preparazione, la storia del piatto e infine l’assistenza tecnica della “Confraternita del Pan Bagnau”. Il Club sta preparando per l’autunno una campagna social friendly con pagine ad hoc per far conoscere la nuova de.co., raccontare i luoghi dove vengono coltivati i prodotti utilizzati per guarnire il piatto , le aziende agricole che li producono, i contadini che li lavorano, l’elenco dei locali aderenti dove poter assaggiare il panino ligure, un consiglio di quali vini liguri e birre artigianali poter abbinare".



"Questo per Confesercenti vuole essere un progetto di sviluppo del territorio, con protagonista principale la musica della nostra terra, il rumore delle onde del nostro mare, il sudore e gli sforzi dei nostri contadini, la bontà dei nostri prodotti, le pagine di storia locale, i racconti tramandati da generazioni. Confesercenti vuole raccontare la qualità particolare di un cibo locale unito alle tradizioni della nostra gente, attraverso un panino di qualità, ricco di colori e di profumi mediterranei. Un prodotto gastronomico De Chi che Confesercenti proporrà ai locali che vorranno aderire a questo progetto di valorizzazione dei prodotti locali. Chi fosse interessato ad utilizzare questo marchio e commercializzare il piatto, potrà contattare direttamente la Confesercenti di Imperia al numero:0183 720040, scrivere a confesercenti.imperia@catliguria.it".