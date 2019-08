Sanremo: la cucciolona Olimpia aspetta una nuova famiglia

Olimpia è una bellissima cucciolona proveniente dalla Calabria, in stallo a Sanremo. Ha circa 8 mesi (età a stimata) ed è molto dolce e coccolona. Viene affidata con controlli sanitari in regola, microchip e sterilizzazione. Olimpia è una taglia media abbondante. Bravissima in casa e socievolissima con altri cani.

Se interessati contattate Susy 3483716591 oppure Barbara 3479300575.

Si affida con colloquio e preaffido.

Progetto La Zampa Sul Cuore