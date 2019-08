Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casetta per Black

Black ha 3 anni, è di taglia media ed è appena arrivato in canile dopo la rinuncia di proprietà per motivi non dipendenti da lui. È un cagnolino vivace, esuberante, giocherellone e dolcissimo. Purtroppo però soffre molto l’abbandono, Black ha bisogno di una persona che lo ami incondizionatamente e che lo consideri un membro della famiglia a tutti gli effetti!

Venite a conoscerlo al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia), Black vi sta aspettando.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547