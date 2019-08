Regione: disservizi ferroviari, Toti su tutte le furie "Inaccettabile. Trenitalia consegni nuovi convogli e anticipi la sostituzione degli Intercity"

“Ma vi sembra normale viaggiare in questo modo e fare così tanta fatica per spostarsi con i treni, che per molti sono l’unico mezzo per raggiungere il proprio posto di lavoro? I disservizi di questi giorni (oggi compreso) non possono restare senza risposte serie e immediate".



Lo scrive sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito a tutti i disservizi accaduti negli ultimi giorni. "In Liguria stiamo rinnovando tutta la flotta di treni regionali e chiediamo a Trenitalia di anticipare la consegna dei convogli e che tutti gli Intercity vengano sostituiti, perché quello che è accaduto è inaccettabile. Se questi disagi dovessero ripetersi, siamo pronti ad applicare tutto quanto previsto dal contratto con Trenitalia".



"I cittadini con le loro tasse pagano un servizio sicuramente migliore di questo – continua Toti - Non possono essere sempre gli italiani a rimetterci. Noi lavoriamo ogni giorno per migliorare il servizio contro chi non vuole nuove linee, nuove stazioni, nuovi treni e magari fa pure polemica quando invece ha gravi responsabilità”.