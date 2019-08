Bordighera: spostamento asilo in via Lamboglia entro il 16 settembre, Gnutti “Tempi stretti, ma i lavori procedono spediti”

Saranno tre le classi della scuola dell’infanzia di villa Felomena a Bordighera che, a partire dal 16 settembre, saranno spostate nei locali di via Lamboglia, prima occupati dalla Protezione Civile. La decisione è stata presa lo scorso giugno, a seguito di un sopralluogo effettuato per valutare se l’edificio fosse a norma per ospitare i bambini e, ovviamente, a seguito della necessità di trasferire i bambini da villa Felomena per alcuni problemi di sicurezza.

“Sono terminati i lavori di muratura - spiega l’Assessore alla scuola del comune di Bordighera Stefano Gnutti - e in questi giorni inizieranno quelli elettrici e idraulici. I tempi sono stretti, ma i lavori stanno procedendo in maniera spedita.”

Per quanto riguarda le scuole, l’Amministrazione Ingenito ha anche terminato l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento all’interno della scuola di via Pelloux, realizzato con una spesa di circa 96 mila euro. Si tratta della sostituzione di un impianto che ha riscaldato generazioni e generazioni di bordigotti e che, negli ultimi anni, aveva causato non pochi problemi.