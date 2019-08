Moac 2019: le ricette di Raffaella Fenoglio in esclusiva per i lettori di Sanremonews

Un pubblico numeroso ha partecipato ieri sera al primo incontro di “Assapora il Mediterraneo” organizzato da CNA in collaborazione con i Ristoranti della Tavolozza nell’area eventi che gli organizzatori del Moac hanno riservato alla buona tavola.

All’incontro presentato dal giornalista Claudio Porchia ha partecipato la blogger Raffaella Fenoglio, che ha presentato due ricette: una salata la “Panzanella argentina” ed una dolce dal nome evocativo di “Tu vuo' fa ll’americano”. Per la realizzazione dei piatti ha utilizzato “Il pane di Oz” del panificio artigianale di Molini di Triora e l’olio del frantoio “Secondo” di Montalto Ligure.

Per i nostri lettori pubblichiamo in esclusiva le ricette:

Panzanella Argentina

Ingredienti:

200 g pane di Molini di Triora

200 g pomodori

¼ cipolla rossa di Tropea

1 mazzetto di basilico

1 cucchiaio aceto di vino

Sale, origano fresco, olio EVO della Valle Argentina

Procedimento:

Tagliate il pane a fettone e mettetelo a bagno per un quarto d’ora in acqua e aceto.

2. Strizzatelo, non troppo per non farlo diventare una poltiglia, versatelo in una terrina.

3. Lavate i pomodori e tagliate a pezzetti, lavate il basilico e rompetelo con le mani.

4. Spellate e affettare la cipolla di Tropea.

5. Aggiungete il tutto nella terrina del pane.

6. Condite con abbondante olio, sale e origano fresco.

7. Riponete nel frigo per almeno un’ora.

8. Servite in ciotoline individuali.

Tu vuo' fa' ll'americano

Dose per 6 bicchierini di dessert

125 g di pane di Molini di Triora - crosta inclusa

40 g di zucchero di cocco o muscovado

400 ml di latte (anche vegetale)

1 tazzina di caffè non zuccherato

60 g cioccolato fondente - cacao 72% minimo

30 g granella di nocciola

Caramello salato

Procedimento:

1. In una casseruola mescolate il latte, il pane tagliato a pezzetti e lo zucchero.

2. Cuocete a fuoco moderato per circa 10 minuti.

3. Togliete la pentola dal fuoco e lasciate raffreddare.

4. Infilate nella pentola un mixer a immersione.

5. Aggiungete il caffè.

6. Lavorate alla massima velocità finché non diventa omogeneo e cremoso.

7. Riempite un sac-à-poche e mettete nel frigo per un paio d’ore.

8. Poco prima di servire dividete la crema di pane nei bicchierini.

9. Coprite con il cioccolato a scaglie, la nocciola e abbondante caramello salato.