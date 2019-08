Ventimiglia: domani in frazione San Bernardo le celebrazioni del Santo Patrono

Domani in frazione San Bernardo di Ventimiglia si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Bernardo di Chiaravalle, Abate benedettino cistercense, dottore della Chiesa



Alle 20.30 la Messa officiata dal parroco della cattedrale Don Thomas e da Don Luca Salacca, quindi solenne processione lungo la via del paese accompagnata dalla Banda Città di Ventimiglia con la partecipazione della Confranternita di San Bartolomeo degli Armeni di Bordighera e la presenza delle autorità cittadine.

Sono previste le votazioni, come usanza secolare, per l'elezione del Priore e delle due Prioresse che avranno cura, per la durata annuale del loro mandato, della cappella cinquecentesca dedicata a San Bernardo.

Al termine della cerimonia piccolo rinfresco offerto dai sanbenardini.