Sanremo: prosegue la Rassegna di Teatro Dialettale “Nini Sappia” in piazza San Siro, domani sul palco la “Compagnia du Teatru Ventemigliuusu”

Altra serata di pieno successo per la XXII Rassegna di Teatro Dialettale “Nini Sappia” che vede la suggestiva piazza San Siro gremita di appassionati del Teatro in vernacolo.

In rispetto di alcune variazioni di programma, domenica sera si sono esibiti gli attori della Compagnia “La Torretta” di Savona, con una divertente piece.