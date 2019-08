Sanremo: giovedì al casinò l'Orchestra Sinfonica renderà omaggio alla musica italiana

La stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo sta per avviarsi alla conclusione.

Dopo il grande successo dei concerti proposti al Parco di Villa Ormond con la formula “Apericena con gli Artisti”, e dopo il sold-out per il concerto del 14 agosto con le musiche dei Beatles, per l'ultimo appuntamento dell'estate l'Orchestra sanremese torna al Teatro del Casinò, in previsione della prossima stagione autunnale.