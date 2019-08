Isolabona: venerdì l'edizione 2019 di Miss Val Nervia, in gara Apricale, Bajardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Pigna, Rocchetta Nervina e Ventimiglia

Venerdì alle 21.30 nella fiabesca e cornice del Camping delle Rose ad Isolabona durante il concorso “Miss val Nervia 2019” verranno incoronati la ragazza, il ragazzo e la miss che rappresenteranno la vallata. Sono otto i comuni aderenti alla manifestazione: Apricale, Bajardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Pigna, Rocchetta Nervina e Ventimiglia sotto i cui stemmi idealmente sfileranno le concorrenti suddivise per età dai 14 ai 30 anni per “Miss Val Nervia”, sopra i 30 anni per “Miss Lady Val Nervia” ed i concorrenti di sesso maschile per “Mister Val Nervia”.

Al concorso sarà affiancato anche quello di Ragazza Cinema OK e Ragazza Cinema OK Lady che permetterà alle vincitrici di accedere alla finale a Cinecittà nel mese di settembre. Per l’occasione venerdì sera oltre ai rappresentanti dei Comuni e delle principali testate giornalistiche saranno presenti il regista Massimo Maria Civale patron di Ragazza Cinema Ok, Stefano Calabria dell’AST Promotion Agency e la coreografa Mabel Melena Soyer.

L’evento, con ingresso gratuito, comprenderà oltre ai due concorsi anche intermezzi di spettacolo ed una sfilata di vestiti eleganti della stilista Rosa Fino. Alla serata saranno presenti le ragazze del Gruppo 29 Luglio che, pur non essendo un’agenzia, raccoglie numerosissime ragazze del Ponente ligure e non, con il comune divertimento di sfilare e partecipare quali ragazze immagine agli eventi proposti nelle provincie liguri.

Chiunque voglia partecipare al concorso, con numerose fasce in palio oltre alle principali, lo può ancora fare chiamando il 347 2774689 (Ivano) o il 320 2705270 (Ambra).