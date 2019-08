Amadeus prepara il suo primo Festival e chiama l’amico Fiorello: “Una volta che faccio Sanremo non puoi non venire!”

Centinaia di canzoni da ascoltare e selezionare, un cast da ideare, cinque serate da scrivere. Amadeus è al lavoro per disegnare la sua prima edizione del Festival di Sanremo, la 70ª, che lo vedrà nella doppia veste di conduttore e direttore artistico. Posizione non facile quella di uno degli uomini di punta in casa Rai, da sempre in odore di conduzioni ma mai scelto fino ad oggi.

Da inizio agosto è ufficialmente l’uomo del 70° Festival della Canzone Italiana e, come da tradizione, non possono mancare i primi annunci in vista della kermesse di febbraio. “Avrò centinaia di canzoni da ascoltare, sceglieremo quelle che potranno rimanere nella storia del Festival: saranno le migliori, scelte con la massima trasparenza. Conosco i discografici e sono sicuro che avrò la loro collaborazione: trovare canzoni forti farà bene a Sanremo e alla musica in generale” ha dichiarato Amadeus in un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Ma, come ogni edizione del Festival che si rispetti, non potevano mancare voci e indiscrezioni sull’eventuale presenza di Fiorello. I due sono amici dai tempi dei primi passi a Radio Deejay e si sono ‘inseguiti’ per gran parte delle rispettive carriere. Lecito, quindi, sperare in una comparsata di Fiorello al Festival 2020. “Gli ho detto: “Fiorello, una volta nella vita che faccio Sanremo non puoi non venire!”. Lui ha le chiavi dell’Ariston, può arrivare quando vuole e fare quello che vuole” ha dichiarato Amadeus a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Un’ammissione che sa di prima conferma anche se, come noto, il mondo che ruota attorno al festival sa essere ben abbottonato fino a poche settimane dall’inizio della settimana più importante della televisione italiana.