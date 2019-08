È terminata la fuga di Hicham Boukssid, 34 anni, ricercato per l'omicidio della barista cinese Hui Zhou (conosciuta come Stefania) a Bologna.

Il presunto killer, identificati dalla Polizia, era ricercato in tutta Italia, anche nella nostra provincia per via di un possibile tentativo di fuga in Francia. Ma questa mattina Hicham Boukssid si è presentato autonomamente ai Carabinieri di Reggio Emilia.