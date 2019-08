Riva Ligure: oggi doppio appuntamento di “Sale in Zucca” con Roberto Centazzo e Arturo Viale

Oggi a Riva Ligure doppio appuntamento di “Sale in Zucca” con Roberto Centazzo e Arturo Viale.

L’autore delle avventure della celebre Squadra Speciale Minestrina in Brodo, ci porterà all’interno della commedia gialla e ci spiegherà il pensiero di Miao Tse-tung.

La rassegna “Sale in zucca”, promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem, prosegue con un altro doppio appuntamento. Oggi con inizio alle 21.15 saliranno sul palco Roberto Centazzo con la sua commedia gialla e il divertente “Libretto rosso dei pensieri di Miao” insieme a Arturo Viale ed il suo ultimo lavoro “Oltrepassare” storie di frontiera.

Santi, poeti, scrittori, pittori, cantanti, banditi, eroi, papi, ministri, tanti emigranti, naviganti, anarchici e rivoluzionari, una strega ed un prete spretato sono protagonisti dei racconti raccolti da un attento osservatore.

La rassegna terminerà lunedì 26 agosto con “Leonardo a tavola” conferenza di Barbara Ronchi della Rocca. L'icona del galateo racconterà gli ingredienti, i banchetti e le buone maniere ai tempi di Leonardo da vinci in occasione del 500 anniversario della sua morte. Il genio italiano ha espresso la sua modernità anche nell’ambito gastronomico come straordinario autore di ricette, ideatore di macchine per cucinare ed innovatore sceneggiatore di banchetti e cerimonie