Sanremo: pulizia dei corsi d’acqua in vista delle piogge autunnali, via al bando per i tre lotti da quasi 150 mila euro

Come ogni anno nella seconda metà dell’estate torna d’attualità la messa in sicurezza dei corsi d’acqua in vista delle prevedibili abbondanti piogge autunnali. Il Comune, quindi, sta predisponendo gli interventi per la pulizia dei torrenti dalla vegetazione cresciuta in primavera e in estate.

Palazzo Bellevue ha quindi pubblicato il bando per un totale di circa 150 mila euro di lavori, suddivisi in tre lotti. Il primo lotto riguarda il solo torrente Armea mentre il secondo interessa il torrente San Francesco, il rio Val d’Olivi, il rio San Martino, il rio San Lazzaro e i relativi sbocchi a mare. Infine il terzo lotto interesserà: rio Foce, rio Bernardo, rio Fonti, torrente San Romolo e tutti gli sbocchi a mare.

Tutti e tre i lotti hanno un importo base di circa 48 mila euro per un costo complessivo di poco inferiore ai 150 mila euro.

Il lavoro di pulizia dei corsi d’acqua è fondamentale per evitare problemi e allagamenti in autunno quando, come noto, le piogge si fanno particolarmente intense. L’eliminazione della vegetazione in eccesso è il primo fondamentale step per evitare allagamenti e, di conseguenza, potenziali alluvioni.