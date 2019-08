Sanremo: giovedì arriveranno i prefabbricati per le medie della 'Pascoli', lavori in corso sulla passeggiata del Sud Est (Foto)

Giovedì arriveranno a Sanremo i prefabbricati della ditta 'Algeco' che ospiteranno gli alunni della scuola 'Pascoli' dopo le note vicende e l'inagibilità del plesso di corso Cavallotti.

Dopo settimane di discussioni (più o meno sensate), la passeggiata del Sud Est si prepara per ospitare le strutture installate anche grazie alla donazione della benefattrice russa Elena Sivoldaeva che, con i suoi quasi 497 mila euro, ha coperto gran parte delle spese.

Per l'installazione dei moduli è stato necessario modificare qualcosa nell'arredo urbano della passeggiata. Sono stati spostati alcuni lampioni e anche alcune vecchie palme dovranno trovare nuova sistemazione in zona. Il tutto per rendere più sicura e confortevole l'area che diventerà la sede provvisoria delle medie della 'Pascoli'.

In settimana, quindi, entreranno nel vivo i lavori per l'installazione dei prefabbricati e, come annunciato in sede di presentazione del progetto, tutto sarà pronto per l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020.