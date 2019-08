Arma di Taggia: lavori sul lungomare, abbattimento delle barriere architettoniche ed illuminazione a led

A settembre sul lungomare di Arma di Taggia, nuova illuminazione a risparmio energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi. Recentemente la giunta ha approvato una nuova variazione di bilancio.

Da un lato, grazie al bando Citelum, saranno installati i nuovi punti luce a led sulla passeggiata, nel tratto tra la Darsena e piazza Marinella. Lì verranno effettuati degli scavi e quindi il comune ha deciso di intervenire rifacendo i marciapiedi particolarmente ammalorati e ne approfitterà eliminando le barriere architettoniche.



Un’operazione possibile grazia ad una variazione di bilancio da 150mila euro che fornirà nuovi accessi alle persone diversamente abili o con difficoltà deambulatorie. Inoltre con il rifacimento dei marciapiedi il Comune andrà a dare una risposta alle numerose richieste arrivate in questi anni da residenti, turisti ed attività che insistono in questa parte del lungomare. I lavori prenderanno il via sul finire della stagione estiva, a partire dal 15 settembre.