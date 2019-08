Ventimiglia: lettore di piazza De Gasperi segnala ancora 'parcheggi creativi' in barba ad ogni divieto

Un nostro lettore ci scrive per segnalare alcuni parcheggi creativi su piazzale De Gasperi a Ventimiglia.



"Ringraziando le forze dell'ordine per l'intervento richiesto di recente vogliamo ricordare che Piazzale de Gasperi dei Balzi Rossi è quotidianamente umiliato da atteggiamenti maleducati e strafottentii di molti turisti che ritengono evidentemente di trovarsi in una zona franca, terra di nessuno, dove non sono sottoposti a nessun tipo di regola. Le foto allegate sono riferite al pomeriggio di lunedì 19 agosto e documentano parcheggi creativi, qui davvero all'ordine del giorno, che oltre a denotare maleducazione e inciviltà, compromettono persino l'ingresso di un ambulanza, per non parlare di un furgone dei pompieri, causando serie problematiche che potrebbero impedire i soccorsi. Riguardo alle foto del camper, che nel suddetto piazzale neanche dovrebbe entrare come indicato dalla cartellonistica, si può chiaramente notare come sia seriamente limitato il transito veicolare".