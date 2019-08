Taggia: pulizia torrente e rii minori, il Vice Sindaco Chiara Cerri risponde al consigliere Luca Napoli "A riguardo non vedo mancanze da parte nostra"

"Strano che il consigliere Napoli chieda all’Amministrazione di avere più memoria quando mi risulta che nel 2016, nel loro ultimo anno di mandato, intervenirono sulla pulizia dei rii in maniera oltremodo tardiva, intorno a metà dicembre, quando il periodo notoriamente più pericoloso per le piogge intense era trascorso." A dirlo è il Vice Sindaco del Comune di Taggia, Chiara Cerri, che risponde così al consigliere di minoranza Luca Napoli in merito alla pulizia del torrente e dei rii minori.

"Quest’anno - aggiunge il Vice Sindaco - sono stati correttamente stanziati a bilancio 70mila euro, ma non essendosi ancora del tutto realizzate le entrate previste a copertura, abbiamo deciso di fare una variazione per poter intervenire tempestivamente, già a settembre.

Per quanto riguarda i finanziamenti che per questo scopo vengono concessi ogni anno dalla provincia e il cui ammontare non è preventivabile con esattezza poiché viene reso noto soltanto a metà anno, purtroppo per il 2019 ci siamo trovati con circa 11.600 euro, quindi con una netta diminuzione rispetto al 2018 ma soprattutto rispetto agli anni a cui faceva riferimento il consigliere Napoli.

Ricordo che l’anno scorso è stata fatta una pulizia completa del torrente e dei rii minori, quindi a riguardo non vedo mancanze da parte nostra”. Ci tengo a rassicurare il consigliere Napoli, prima di guardare al Natale abbiamo ben altri impegni da portare avanti per il bene del comune che rappresentiamo. Visto che l’opposizione parla già di Natale, tanti auguri in anticipo”.