Sanremo: ‘Miss Italia 2019’, alla genovese Francesca Licini la fascia di ‘Miss Sorriso Liguria 2019’

Francesca Licini, 21enne studentessa di Genova, si è aggiudicata la fascia di ‘Miss Sorriso Liguria 2019’ del concorso nazionale di Miss Italia 2019 svoltosi ieri sera al Bay Club di Sanremo. Francesca rappresenterà la Liguria a Mestre. Al 2° posto la sanremese Claudia Paglialunga, studentessa di 18 anni.

"La 21enne genovese – spiegano gli organizzatori - ha letteralmente sbaragliato la concorrenza delle altre Miss in gara, provenienti dalle varie località della Regione. A colpi di tacchi a spillo, accattivanti sorrisi e con tutto il repertorio del fascino femminile si é aggiudicata il Titolo di ‘Miss Sorriso Liguria 2019’.

Non facile il compito dei Giurati nel dovere esaminare tutte le pretendenti alla vittoria. La Giuria, presieduta dall’architetto Guido Gambin, al termine dello scrutinio ha emesso il seguente verdetto:



- 1a class. Miss Sorriso Liguria Liguria 2019 – Francesca Licini - studentessa -21 Anni – Genova – h 178 – capelli castani – Occhi Marroni - Segno Zodiacale dell’Acquario.

- 2a classificata – Claudia Paglialunga - Studentessa – 18 Anni Sanremo

- 3a classificata – Giulia Bobocea – Studentessa - 18 Anni di Alassio

- 4a classificata – Lisa Margiotta – Studentessa – 22 Anni – Genova

- 5a classificata – Martina Tondelli – Studentessa – 19 Anni – Varazze

- 6a classificata - Michela Polo – Studentessa – 21 Anni –Arma di Taggia



Con la conquista del titolo Francesca Licini, che è stata premiata da Guido Gambin in rappresentanza della Direzione del Bay Club di Sanremo, accede di diritto alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2019 per la Regione Liguria, in programma dal 26 al 30 agosto 2019 a Mestre

Un ringraziamento particolare a Nicola Patron del Bay Club di Sanremo. Si ringrazia inoltre il Salone di Paola Salvatorelli in Sanremo per le acconciature e Trucco di Tutte le Miss. I momenti Moda delle collezioni Estate Autunno 2019 sono stati offerti dalla ‘Boutique Paradise’ di Sanremo.

Madrine della Serata: Maria Laura Caccia Miss Miluna Liguria 2019 Prefinalista Nazionale; Giulia Nora Miss Cinema Liguria 2019 Prefinalista Nazionale; Valentina Gullo Miss Eleganza Liguria 2019 Prefinalista Nazionale; Erika Manolio Miss Rocchetta Bellezza Liguria 2019 Prefinalista Nazionale

Presentatrici della serata sono state Celeste Lo Presti di Borghetto S.Spirito e Sabrina Figari Genova.

Le magnifiche 7 Prefinaliste Nazionali per la Liguria Sono:

Valentina Gullo Miss Eleganza Liguria di Sanremo

Laura Tassara Miss Sport Liguria di Rapallo

Maria Laura Caccia Miss Miluna Liguria di Ceriale

Alessia Lamberti Miss Be_Much Liguria Sanremo

Giulia Nora Miss Cinema Liguria Genova

Erika Manolio Miss Rocchetta Bellezza Sanremo

Francesca Licini Miss Sorriso Liguria Genova.

L'organizzazione della manifestazione è stata curata dall’agenzia Syrio Star di Montecatini Terme, responsabile del Concorso Nazionale Miss Italia 2019 per le Regioni Liguria e Toscana, con la collaborazione di Fortunato Scordo, Direttore Artistico del Concorso per la Liguria di Giovanni Rastrelli Alex Zanini e Martina".

Prossimo appuntamento con Miss Italia Liguria per la Finale Regionale Miss Liguria 2019 sarà a Sarzana sabato 24 agosto.