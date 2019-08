Sabato prossimo, escursione crepuscolare dei forti di Nava con le guide di Ponente Experience

Le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience propongono per sabato 24 agosto 2019 una facile escursione serale sulle dorsali sopra il Colle di Nava per scoprire i suoi forti ottocenteschi.

Percorrendo lo spartiacque in direzione del Tanaro potrete ammirare alla vostra sinistra le vette delle Alpi Liguri colorate dal crepuscolo mentre il luccichio del mare rivelerà la vicinanza alla costa.

Nelle ultime ore del giorno osserverete maestosi boschi, sicuro rifugio per molte specie animali che si affacciano sui prati, una volta famosi per la lavanda.

Informazioni tecniche e logistiche: ritrovo ore 17.00 al Colle di Nava; durata 3 ore; distanza 7 km circa; dislivello 288 metri circa; difficoltà E.

Quota di partecipazione: euro 10,00 - gratuita per i ragazzi al di sotto dei quindici anni

La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE.

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a vento o cerata, guanti, acqua, torcia o pila frontale

Iscrizione: obbligatoria entro le ore 12,00 del 24 agosto 2019

Informazioni ed iscrizioni: guida ambientale escursionistica Rosso Marco - Cell 0039 3387718703 marcoebasta@yahoo.it, www.attraversolealpiliguri.eu, www.ponentexperience.it