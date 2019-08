Camporosso: questa sera torna al Palabigauda 'La Combriccola del Blasco'

Oggi domenica 18 agosto torna a suonare dopo più di 5 anni al Pala Bigauda di Camporosso, il gruppo la Combriccola del Blasco, band riconosciuta anche dall'artista Vasco Rossi per le loro ottime performance con la voce di Kikko Sauda, che oltre ad avere somiglianze fisiche, ha anche un timbro vocale molto simile al cantante originale.

“Durante la serata – spiegano gli organizzatori -, che avrà apertura al pubblico dalle ore 19.00, sarà aperto il servizio bar con aperitivi, birra... la cucina con vasta scelta di cibo, e la musica del DJ Set Valentino Ricci in arte Vevo, ci accompagnerà fino al loro arrivo.

L'evento è stato fortemente voluto dall'organizzazione, l'associazione Arcobaleno di Isabella Gallizzi e Lumin'Arte di Sonia Magaton, che per affrontare una data in agosto non è stato semplice, per i molti impegni del gruppo già in calendario, ma vista anche la presenza dell'associazione UNICEF rappresentata dalla Signora Colomba Tirari, la quale riceverà un'offerta durante la serata, gli artisti pur reduci dal concerto di Ancona, saranno presenti soprattutto per rendere omaggio ai bambini meno fortunati.

Si ringrazia il comune di Camporosso in particolare l'assessore al turismo Cristiana Celi per la collaborazione”.