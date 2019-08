Traffico: ultimo giorno di vacanza per molti turisti, iniziato il controesodo, code e rallentamenti in autostrada

Per molti turisti nella nostra provincia questo è stato l’ultimo giorno di vacanza. Da oggi scatta il cosiddetto ‘controesodo’ e il traffico in autostrada si prospetta da ‘bollino nero’.

In questo momento si registra una coda di 1 km tra Bordighera e il Confine di Stato in direzione Francia a causa del traffico intenso, nonché una cosa di 4 km tra Pietra Ligure e Feglino e un rallentamento di circa 4 km tra Spotorno e Savona entrambi in direzione Italia.

Al traffico si aggiunge anche la presenza di un veicolo in avaria al km 114+500 tra Imperia Oves e Arma di Taggia, in direzione Francia. Il ‘grosso’ del traffico dovrebbe verificarsi tra il tardo pomeriggio e la prima serata, con punte che potranno a tratti bloccarlo verso Savona.

Traffico in aumento, in direzione Nord, anche sulla Statale 20 del Colle di Tenda e 28 del Nava, che verrà utilizzata dai vacanzieri del Piemonte. Per tutti, ovviamente, la raccomandazione alla massima prudenza. Le forze dell’ordine, come ogni anno, monitoreranno con diverse pattuglie sul rientro dei turisti. In particolare sulla A10, la Polizia Stradale ha predisposto una serie di controlli nell’ambito della solita ‘estate sicura’.