Imperia: caduta di alcune pietre dal muro sopra la spiaggia della Galeazza, area ancora transennata (Foto)

Ancora transennata l'area antistante il muro della spiaggia della Galeazza da cui ieri sono caduti alcuni calcinacci. L'allarme è stato dato dai bagnanti che hanno prontamente avvertito i Vigili del Fuoco affinché mettessero in sicurezza l’area. Tempestivo l’intervento per transennare la zona e far sì che potessero esser ripristinate le condizioni di sicurezza per i fruitori della spiaggia.

Sul posto nella giornata di ieri oltre ai Vigili del Fuoco anche la Guardia Costiera, la Polizia Municipale, alcuni tecnici del Comune di Imperia e l'Assessore Antonio Gagliano. La zona antistante è stata transennata e ne è stato vietato l’accesso, sarà competenza del Comune valutare le modalità di intervento per la messa in sicurezza dell'area.