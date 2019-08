Imperia: ascensore nuovamente bloccato ieri sera, per fortuna sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco (Foto)

Nove persone sono rimaste intrappolate, ieri sera poco dopo le 21, dentro i soliti ascensori che portano dalla Marina al Parasio ad Imperia.

Secondo quanto racconta Gianfranco Soraci su uno dei gruppi social di Imperia, quando l’ascensore è arrivato in basso le porte non si sono aperte. Da dentro hanno chiesto aiuto e sono arrivati subito i del Fuoco.

“Sono arrivati in 7-8 minuti – ha detto - veramente bravi e velocissimi. Si sono precipitati nel vano motori per sbloccare le porte o per far risalire la cabina all’altezza di Via Garibaldi. Meno male che l’aria condizionata all' interno funzionava. Ci vorrebbe, secondo me, un citofono per comunicare da dentro a quelli che attendono fuori, perché chi è all’esterno capisce con molta fatica le parole dette da chi rimane intrappolato”.