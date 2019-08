CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 18 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW – ore 17.00 - 19.15 - 21.45 – di David Leitch - con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Zuyang Sun – Azione/Avventura - "Tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due…”

Voto della critica: ***

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- MEN IN BLACK: INTERNATIONAL – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di F. Gary Gray - con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson, Rafe Spall, Rebecca Ferguson – Azione/Commedia/Fantascienza - "Gli Uomini in Nero hanno sempre protetto la Terra dalla feccia dell'universo. In questa nuova avventura, affrontano la loro più grande e più globale minaccia fino ad oggi: una talpa nell'organizzazione Men in Black…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- KIN – ore 17.15 – 19.15 – di Josh Baker, Jonathan Baker (II) - con James Franco, Zoë Kravitz, Dennis Quaid, Jack Reynor, Mark O'Brien, Romano Orzari – Azione/Fantascienza - "Cacciato da un criminale vendicativo e da una gang di soldati, un ex-detenuto e il fratello adottivo adolescente intraprendono una fuga con un'arma dalle origini misteriose a loro unica protezione…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – ore 17.15 - 21.15 – di Jon Watts - con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei – Azione/Avventura/Commedia - "Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- THE QUAKE - IL TERREMOTO DEL SECOLO – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di John Andreas Andersen. Un film con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Kathrine Thorborg Johansen, Jonas Hoff Oftebro, Edith Haagenrud-Sande – Azione/Drammatico/Thriller - "Nel 1904 un terremoto di magnitudo 5,4 della scala Richter fece tremare Oslo. Il suo epicentro fu nella Oslo Rift, che attraversa direttamente la capitale norvegese. Ci sono terremoti registrati in corrispondenza della spaccatura ogni giorno e i geologi non possono essere sicuri, ma è presumibilmente ipotizzabile che si verificheranno grandi terremoti anche in futuro in quest'area. Cosa succederebbe se sene scatenasse uno di proporzioni enormi?…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- SANREMO MUSICAL - IL FILM – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Isabella Biffi - Musicale - "Otto giovani aspiranti cantanti e attori, provenienti da varie parti d' Italia e di estrazioni sociali diverse, si ritrovano al teatro Ariston di Sanremo per sostenere un provino per entrare a far parte del cast di un musical sul Festival della canzone italiana. Ma non è un provino qualsiasi, c'è qualcosa di magico, di surreale in questo invito. I giovani artisti non sanno neppure chi li abbia veramente convocati. I giovani artisti si ritrovano apparentemente soli nel teatro del Festival che è a loro completa disposizione: diventa naturale confrontarsi, per ripercorrere singolarmente e insieme la storia musicale della manifestazione. In realtà sono studiati e giudicati da due personaggi che, magicamente, sono gli stessi che hanno ideato e fortemente voluto il festival di Sanremo a partire dalla prima edizione. Alla fine, il loro sogno si avvera, perché sono tutti ragazzi “speciali” pronti per andare in scena…”

Voto della critica: n.p.



Centrale (tel. 0184 597822)

- CRAWL – INTRAPPOLATI – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Alexandre Aja - con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, George Somner, Ami Metcalf – Azione/Avventura/Horror - "Quando un potente uragano colpisce la sua città natale in Florida, Haley ignora gli ordini di evacuazione per mettersi alla ricerca del padre scomparso. Dopo averlo trovato ferito nel vespaio della loro casa, i due restano intrappolati e l'acqua rapidamente invade lo spazio. Capiranno presto che il rischio annegamento sarà l'ultima delle loro paure…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

- THE NEST (IL NIDO) – ore 17.30 – 19.30 – 21.30 – di Roberto De Feo - con Francesca Cavallin, Justin Korovkin, Ginevra Francesconi, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta - Drammatico - "Samuel è un giovane ragazzo costretto su una sedia a rotelle che vive con sua madre Elena a ‘Villa dei Laghi’ una residenza isolata circondata da boschi. Bloccato nella routine familiare e con il rigoroso divieto di allontanarsi dalla dimora, Samuel cresce apparentemente protetto ma insoddisfatto e irrequieto. Tuttavia, la vita nella Villa è sempre più frequentemente sconvolta da avvenimenti strani ed inquietanti; fino a quando, l'arrivo dell'adolescente Denise scardinerà definitivamente gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente e sarà pronta a fare di tutto per tenerlo con sé. Perché Elena costringe Samuel a vivere come prigioniero nella sua stessa casa, vietandogli di lasciare la tenuta? Quale mistero nasconde?…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- CRAWL – INTRAPPOLATI – ore 21.15 – di Alexandre Aja - con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, George Somner, Ami Metcalf – Azione/Avventura/Horror - "Quando un potente uragano colpisce la sua città natale in Florida, Haley ignora gli ordini di evacuazione per mettersi alla ricerca del padre scomparso. Dopo averlo trovato ferito nel vespaio della loro casa, i due restano intrappolati e l'acqua rapidamente invade lo spazio. Capiranno presto che il rischio annegamento sarà l'ultima delle loro paure…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- PETS 2 – VITA DA ANIMALI – ore 21.00 – di Chris Renaud – con la voce di Alessandro Cattelan - Animazione - "Sequel dell'hit animato Pets - Vita da animali, torniamo a intrufolarci nelle vite di Max e dei suoi amici a quattro zampe, scoprendo cosa combinano quando i loro padroni li lasciano da soli per andare a lavoro o a scuola. Max è alle prese con l'ansia perchè preoccupatissimo per Liam, il figlio di Katie, Nevosetto è preso da manie di grandezza, convinto di essere un supereroe e Gidget deve imparare a comportarsi da gatta per una missione sotto copertura…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL TRADITORE – ore 21.00 – di Marco Bellocchio - con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi - Drammatico - "Un film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, ‘boss dei due mondi’. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai ‘corleonesi’ di Riina e passa attraverso l'amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- DOLOR Y GLORIA – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Pedro Almodóvar - con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano - Drammatico - "Un racconto di una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni '60 quando emigrò con i suoi genitori a Paterna, un comune situato nella provincia di Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni '80; il dolore della rottura di questo amore quando era ancora vivo e palpitante; la scrittura come unica terapia per dimenticare l'indimenticabile; la precoce scoperta del cinema ed il senso del vuoto, l'incommensurabile vuoto causato dall'impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l'urgente necessità di narrarlo, e in quel bisogno, trova anche la sua salvezza…”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- TUTTI PAZZI A TEL AVIV – ore 21.00 – di Sameh Zoabi - con Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi - Commedia - "Salam, un affascinante trentenne palestinese che vive a Gerusalemme, lavora come stagista sul set della famosa soap opera palestinese 'Tel Aviv on Fire', prodotta a Ramallah. Ogni giorno, per raggiugere gli studi televisivi, Salam deve passare attraverso un rigido posto di blocco israeliano. Qui incontra il comandante incaricato del posto di blocco, Assi, la cui moglie è una fedelissima fan della soap opera. Per impressionarla, Assi si fa coinvolgere nella stesura della storia. Ben presto Salam si rende conto che le idee di Assi potrebbero fruttargli una promozione come sceneggiatore. La sua carriera creativa decolla fino a quando Assi e i finanziatori del programma si trovano in disaccordo sul finale della soap opera. Stretto tra un ufficiale dell'esercito e i finanziatori arabi, Salam può risolvere i suoi problemi solo con un colpo da maestro…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

