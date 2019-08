Sanremo: dopo l’estate lavori per sistemare l’inizio di strada Tre Ponti, marciapiede e asfalto sono da rifare (Foto)

Passata l’estate l’amministrazione matuziana metterà mano a strada Tre Ponti. Specie nella zona iniziale la piccola arteria che porta alle spiagge ha decisamente bisogno di un restyling. Marciapiede e sede stradale sono da rifare, motivo per il quale nei giorni scorsi gli assessori Massimo Donzella e Silvana Ormea hanno effettuato un sopralluogo in zona per prendere visione delle condizioni attuali della strada.

Il marciapiede in molte zone ha ceduto e non è certo il massimo della sicurezza in una zona molto frequentata in primavera e in estate. Anche l’asfalto va sistemato, senza dimenticare i dossi per rallentare auto e moto.

Strada Tre Ponti è al centro di numerosi progetti non solo di restyling, ma anche per favorire il transito. Nel futuro c’è l’ipotesi di uno sbocco a Levante per eliminare il fastidio del doppio senso in una strada che certo non è pronta per accogliere un traffico particolarmente caotico. Ma serve tempo e, soprattutto, servono soldi. L’amministrazione non ha mai abbandonato l’idea di investire per dare un nuovo volto ai Tre Ponti con la strada a senso unico in direzione Levante, ma se ne parlerà nei prossimi anni. Intanto servono interventi a breve termine come l’istituzione della sosta a pagamento per evitare episodi di parcheggio selvaggio e i lavori per la sistemazione dei marciapiede e della sede stradale.