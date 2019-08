Sanremo: al Santuario della Madonna della Costa le reliquie di Sant'Antonio da Padova, chiesa gremita di fedeli (Foto)

Da Padova a Sanremo, dalla basilica di Sant’Antonio alla Santuario della Madonna della Costa per uno straordinario evento di fede atteso da tante persone devote al Santo. Quest'oggi le reliquie di Sant’Antonio da Padova sono arrivate al Santuario per la devozione dei fedeli e successivamente sono state traslate con solenne processione nella Chiesa dell’Istituto Don Orione ed esposte alla venerazione dei fedeli fino a domani.

Sant’Antonio da Padova è riconosciuto come uno dei più alti predicatori che la storia cristiana ricordi nonché come grande taumaturgo, è invocato da numerose schiere di devoti in tutto in mondo, al punto tale che quasi non è possibile contare le chiese e gli altari a lui dedicati in varie parti del mondo.

"E' con profonda commozione - evidenzia la Diocesi - che viviamo questo momento. Si sta scrivendo un’importante pagina di storia religiosa non solo a Sanremo ma, oserei dire, anche dell’intera diocesi. Sanremo accoglie il santo di Padova non come un personaggio del passato, ma Sant’Antonio è fondamentalmente un padre, un fratello, uno di famiglia. Nella vita dei fedeli, la sua presenza, per quanto misteriosa, è stata e rimane qualcosa di concreto e tangibile. Quanti di noi si sentono onorati di portare il suo nome? Quanti di noi potrebbero raccontare di essersi rivolti a lui in circostanze dolorose e di aver ricevuto conforto? E la venuta delle sue insigni reliquie non fa altro che rafforzare questa unione spirituale tra noi e lui".

Si tratta di due reliquie “ex massa corporis” estratte dalla tomba del santo, custodita nella basilica di Padova, durante la ricognizione del 1981. Sono esposte in due preziosi reliquiari: uno, più piccolo e maneggevole, usato di solito per le benedizioni; l’altro è invece un busto dorato, alto circa 75 cm e del peso di 17 kg. Entrambi i reliquiari sono protagonisti della “peregrinatio” antoniana. Vengono cioè condotti dai frati della basilica del santo nei luoghi dove, con l’assenso del vescovo locale, viene fatta richiesta del loro sacro passaggio. L’evento della “peregrinatio” dunque è davvero una missione evangelizzatrice perché accompagnato da messe solenni, adorazioni eucaristiche, liturgie penitenziali, veglie e incontri di preghiera per giovani, adulti o ammalati.