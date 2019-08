Dal 4 al 6 novembre Sanremo sarà protagonista al World Travel Market di Londra per la promozione turistica della città

La Tassa di Soggiorno, come prevede la Legge Regionale, servirà anche per la promozione turistica della città di Sanremo su scala nazionale e internazionale. L’amministrazione, già da inizio anno, è al lavoro per organizzare la partecipazione alle più importanti fiere e workshop in Europa e al calendario si aggiunge un importante appuntamento per il prossimo novembre.

Dal 4 al 6 novembre la Città dei Fiori sarà presente al World Travel Market, uno dei più importanti eventi turistici del panorama continentale. Grazie alla Tassa di Soggiorno Sanremo potrà investire ogni anno sia lavoro di promozione del marchio e del nome della città. E con i fondi il nome di Sanremo sarà portato finalmente nei meeting dove il turismo si crea e non si aspetta soltanto.