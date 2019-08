Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 18 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 18 AGOSTO

SANREMO



10.00-20.00. ‘Saldi di Gioia’: giornata di Saldi con negozi aperti anche la sera con musica dal vivo. Vie del Centro



16.30-20.00. 'La Forma e il Colore’: mostra internazionale degli artisti Amerigo Dorel (la Forma) e Milly Miola (il Colore), Sala Incontri del Centro Ariston, fino al 25 agosto

16.30-00.30. 51ª edizione del MOAC, mostra mercato dell'artigianato dedicata alla promozione e alla commercializzazione delle opere realizzate da numerosi artigiani Made in Italy ed esteri. Palafiori di corso Garibaldi 60, fino al 25 agosto (il programma a questo link)

16.45-19.00. Esposizione nel Santuario della Madonna della Costa delle reliquie di Sant’Antonio da Padova: arrivo del Reliquiario portato dai Frati di Padova (h 16.45) + Veglia di Preghiera (h 17) + Santa Messa (h 18) + Processione con il reliquiario del Santo verso la Chiesa dell’Istituto Don Orione (h 19)

18.00. Mercatino serale sulla Passeggiata Imperatrice

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show con il teatro del Mille Colori + music time con The Swing Jazz duo: repertorio di pezzi soft jazz e brani evergreen reinterpretati in chiave swing. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.00. Festeggiamenti patronali in Frazione San Bartolomeo: serata danzante con l’Orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’. Specialità della serata: Brandacuiun. Ingresso libero



20.00. ‘Mandià’: festa in ricordo dei tempi passati quanto si condividevano le cose che si possedevano con amici e conoscenti. Ognuno porta qualcosa (da mangiare o da bere) sul prato e lo condivide con amici e conoscenti. Piazza Chiappe a Bussana

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre



20.00. ‘That’s Amore’, cena a buffet + party senza fine con lo staff Artistico: Dj Maurizio Caresana, Dj Daniele Pavarino, Voice Jay di Maggio. Discoteca Bay, Corso Trento Trieste 12, info 347 2692890

21.00. ‘Live in Piazza’: musica Live in Piazza Colombo con i Soul Engine, gruppo funk soul blues italiano e straniero con Max Matis basso e voce, Davide Sciocchetti chitarra e voce e Ramon Rossi alla batteria

21.00. Per la rassegna ‘Jazzin’, ‘United Musics of America: 1900-1944’: concerto di Lorenzo Piccone ‘One man band’, alle chitarre, mandolino, slide-guitar e voce. Forte di Santa Tecla, ingresso libero

21.00. 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’ con lo spettacolo 'Il cacciator del bosco' messo in scena dalla Compagnia ‘La Torretta’ di Savona. Piazza San Siro, ingresso libero

IMPERIA

16.30-19.30. Apertura straordinaria del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia, Viale Matteotti 151

19.30. Presentazione libro ‘Plastica addio! Fare a meno della plastica: istruzioni per un mondo e una vita ‘zero waste’’ di Elisa Nicolie e Chiara Spadaro. Pizzata alle h 20.30. Centro sociale La Talpa e l’Orologio, info 349 8867916 (più info)

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

17.00. Yoga all’aperto a cura della Scuola Yoga Pramiti in Località Campasso

21.00. Cinema all’Aperto: per la rassegna ‘Oltre Il Muro’, proiezione fim ‘’La pazza gioia’ a cura di Controtempo. Piazza della Chiesa di Latte, ingresso libero

21.00. Musiche da ballo con il Cocozoo Trio al Belvedere Resentello

21.15. Per il 21° Festival organistico internazionale ‘Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria’ concerto di Jean-Baptiste Robin, organista titolare della Cappella Reale del Palazzo di Versailles. Cattedrale di Santa Maria Assunta

BORDIGHERA

17.00-20.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39 (i sabati e le domeniche di agosto)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.15. Rino Crudi propone un viaggio musicale nel tempo, rendendo omaggio alla grande musica Italiana e ai suoi autori indimenticabili. Chiosco della Musica sul lungomare

21.30. (ANNULLATO) La Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della Luna’ presenta la commedia in due atti di Ray Cooney dal titolo ‘Taxi a due piazze’. Giardini Lowe, ingresso a offerta libera

OSPEDALETTI

21.15. Passeggiando per Ospedaletti visita guidata gratuita al borgo e ai suoi giardini. Ritrovo al Portico del Comune

21.30. ‘Fare Night - Omaggio a Dodo Goya’: musica live a cura del ‘Freddy Colt swingtet’: classici italiani della ‘Dolce Vita’ e successi internazionali anni 40/50/60/70. Auditorium Comunale, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-20.00. ‘Arma shopping’: fiera promozionale, Giornata turistico commerciale con la Street Music Show dei ‘Dixi Frixi’ + merenda per tutti. Via Boselli

21.30. ‘Tributo ai Queen’: musica, video, effetti speciali e grandi emozioni grazie all’Innuendo Queen Tribute Band. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE



9.00. 'Vespaghetti e altro...': raduno di vespe con gita gastronomica a Verdeggia. Ritrovo in piazza Ughetto (iscrizione 20 euro, h 9/10.30)



21.15. ‘Bim Bum Bam’: cinema in siaggia con proiezione film ‘Il Viaggio di Arlo’. Spiaggia dei Tamerici

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Street Food festival a Marina degli Aregai. Porto turistico di Marina degli Aregai

21.00. VIII Memorial Argo: esibizione Cinofila in Piazza B. Powell

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Emozioni italiane con Guido Manzitta in Zona Mare

DIANO MARINA



6.00. ‘Diano all’alba - 6 km alle 6’: corsa podistica amatoriale non competitiva al Molo delle Tartarughe (iscrizioni, ritrovo e partenza)

9.00. Gara di pesca ‘Nonni & Nipoti’: appuntamento ludico-sportivo a cura del Gs Pesca Sportiva al porto turistico

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



19.00 & 21.30. Per ‘Diano for Kids’, Dragonball: serata da Super Sayan con Son Goku e Vegeta. Area spettacoli del Molo delle Tartarughe (h 19/21 & 21.30/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.30. ‘SanBart Cabaret’: spettacolo di e con Vincenzo Albano. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero

ENTROTERRA

AIROLE

10.00. Festeggiamenti di San Bernardo e partita di pallone elastico



ARMO



14.00. ‘Festa di San Bernardo D'armo 2019’, Sagra du pan fritu’: stand gastronomici con cucina tipica, degustazione del piatto De.Co ‘A Carbunera’, vini D.O.C. della Valle Arroscia + attrazioni e serate danzanti con orchestre e molto divertimento (i dettagli a questo link)



BAJARDO



21.00. Cinema in piazza della Chiesa



CAMPOROSSO



19.00. Serata enogastronomica in musica: dj set + dalle ore 22, concerto della ‘Combriccola del Blasco’. Pala Bigauda



CERIANA



19.00. Sagra della Salsiccia alla Serianasca: evento gastronomico e musicale con l’Ambaradan Party in Piazza Marconi, Piazza Rubini e Piazza Santa Marta

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

21.00. ‘Le quattro stagioni e l'estro poetico di Vivaldi’: reading di musica e poesia a cura del Teatro dell’Albero con il quartetto Gli ArchInsoliti e letture degli attori Franco La Sacra, Loredana De Flaviis, Paolo Paolino. Piazza Mauro

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MONTALTO



12.00-23.30. 46a edizione della ‘Sagra della Frandura’: degustazione piatto tipico, mercatino artigianale, musica ed animazione, visite guidate, serata danzante. A cura della Pro Loco. Piazza Truppe Alpine (più info)

PIGNA

10.00. Incontro alpino alla chiesetta di San Siacre: edificata prima dell’anno Mille, fu dedicata (unica al mondo) a San Siagrio, nipote di Carlo Magno. Frazione di Buggio



21.15. ‘Musica sotto la Loggia’: serata musicale dal titolo ‘Esperimenti musicali: da Mozart a Morricone e altri…’ con il duo Gianni Martini (fisarmonica) e Mirco Rebaudo (clarinetto e sax). Piazza Umberto I, ingresso libero



PRELA’

10.00-22.00. ‘Ad ognuno la sua p'Arte’ (6a edizione): percorso d’arte all’aperto con visite guidate dalle ore 10. Frazione Villatalla (più info)

ROCCHETTA NERVINA



20.00. Sagra dei Cruseti (pasta preparata a mano a forma rettangolare prima di intervenire con un pizzico fatto con le dita per conferire la tipica forma a farfalla): serata gastronomica e musica live con i ‘Lost in Blues’. Area Manifestazioni

SEBORGA

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto Quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (15 euro, gratuito per bambini fino ai 10 anni e disabili). Piazza San Martino (più info)



TRIORA



10.00-23.00. ‘Strigora 2019, una domenica stregata a Triora’: mercatino medievale + visite guidate + spettacoli per bambini + spettacolo teatrale a cura della compagnia Teatro del Banchero. Piazze e Vie del paese (per saperne di più cliccare questo link)



VALLEBONA



17.30. ‘Nico Orengo Day’ nel decennale della sua scomparsa: brevi letture libere tratti da testi di Nico Orengo (h 17.30, presso l’Uliveto località Carsonega, ritrovo allo spazio Agriturismo La Molinella) + musica con la Bandina, libri, video, buffet e altro ancora (h 19, Piazza Martiri della Libertà)







Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate